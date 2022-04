Coronavirus: in 7 giorni netta discesa dei contagi (-19,5%), ma con tamponi a -20%. Giù terapie intensive (-8,9%) e decessi (-7,3%), stabili i ricoveri ordinari. Campagna vaccinale: 4,2 milioni di persone non vaccinate e 2 milioni senza terza dose. Quarta dose somministrata solo a 1 immunocompromesso su 10 e partenza in sordina (0,7%) per gli ulteriori 4,4 milioni. Circolazione virale troppo levata: 1° maggio, no allo stop mascherine al chiuso

IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 13-19 APRILE, UNA NETTA RIDUZIONE DEI NUOVI CASI (353.193 vs 438.751) IN TUTTE LE REGIONI, SU CUI PESA IL SENSIBILE CALO DELL'ATTVITÀ DI TESTING. SONO 72 LE PROVINCE CON INCIDENZA SUPERIORE A 500 CASI PER 100.000 ABITANTI. OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO STABILE IN AREA MEDICA (+7) E IN RIDUZIONE NELLE TERAPIE INTENSIVE (-41). IN CALO I DECESSI (861). INVARIATE LE PERCENTUALI DI POPOLAZIONE VACCINATA CON ALMENO UNA DOSE (85,6%) E CON CICLO COMPLETO (84,1%). 6,89 MILIONI DI NON VACCINATI, DI CUI 2,69 MILIONI DI GUARITI PROTETTI SOLO TEMPORANEAMENTE. TASSO DI COPERTURA TERZE DOSI ALL'83,9%. SOLO 80.554 QUARTE DOSI SOMMINISTRATE AGLI IMMUNOCOMPROMESSI E 29.158 A OVER 80, OSPITI RSA E FRAGILI DELLA FASCIA 60-79 ANNI. CON L'ATTUALE LIVELLO DI CIRCOLAZIONE DEL VIRUS ABOLIRE L'OBBLIGO DI MASCHERINA NEI LOCALI AL CHIUSO È UNA DECISIONE MOLTO AVVENTATA.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 13-19 aprile 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (353.193 vs 438.751) e dei decessi (861 vs 929) . In calo anche i casi attualmente positivi (1.208.279 vs 1.228.745), le persone in isolamento domiciliare (1.197.643 vs 1.218.075), le terapie intensive (422 vs 463), stabili i ricoveri con sintomi (10.214 vs 10.207).

(RV - www.ftaonline.com)