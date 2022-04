Alberto Pirelli è il nuovo Presidente di Fondazione Sodalitas. È stato nominato dal Consiglio della Fondazione riunitosi ieri a Milano e succede a Enrico Falck che lascia l'incarico dopo due anni di mandato.

Alberto Pirelli, nato a Milano nel 1954, ha ricoperto numerosi incarichi nel Gruppo Pirelli di cui attualmente è Business Advisor. È inoltre Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pirelli e Presidente di Milano & Partners, l'agenzia di promozione ufficiale della città di Milano nel mondo.

"Pirelli è tra i soci fondatori di Sodalitas e ha sempre sostenuto l'impegno della Fondazione che è nata oltre 25 anni fa su iniziativa di Assolombarda e oggi rappresenta un riferimento per le imprese che riconoscono il valore strategico della sostenibilità", ha dichiarato Alberto Pirelli. "In una fase complessa come l'attuale, è più che mai fondamentale che imprese, società e istituzioni si impegnino a realizzare partnership per la crescita della comunità contribuendo a un futuro di sviluppo e inclusione".

"La sfida che ci poniamo ora - ha aggiunto Alberto Pirelli - è quella di fare un passo in avanti mobilitando l'impegno diffuso di imprese e filiere verso questo obiettivo. Crediamo infatti che la crescita di ogni azienda sia prodotta dal benessere, dalla creatività e dalla competenza delle persone che ne fanno parte, e nello stesso tempo dall'empatia, dalla fiducia e dai risultati che essa genera presso i propri stakeholder, clienti, fornitori e investitori, nonché nella comunità e nel territorio in cui opera".

Fondazione Sodalitas

Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager volontari come la prima organizzazione in Italia a promuovere la Sostenibilità d'impresa. Da sempre la Presidenza di Fondazione Sodalitas ha visto succedersi esponenti rilevanti del mondo d'impresa: da Diana Bracco a Federico Falck, da Adriana Spazzoli di Mapei a Enrico Falck e ora Alberto Pirelli.

Fondazione Sodalitas rappresenta oggi un network di imprese impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l'educazione alla generazione di valore sociale e, in particolare, la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità.

La Fondazione è partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate Social Responsibility e interlocutore privilegiato della Commissione Europea sulla sostenibilità.

(RV - www.ftaonline.com)