Foot Locker ha chiuso in rally del 4,09% venerdì al Nyse, dopo che il retailer Usa di abbigliamento sportivo ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da profitti netti in declino da 202 milioni, pari a 1,93 dollari per azione, a 133 milioni, e 1,37 dollari. Su base rettificata l'eps è sceso da 1,96 a 1,60 dollari, contro gli 1,55 dollari del consensus di Reuters. I ricavi sono saliti di appena l'1% annuo a 2,17 miliardi, contro i 2,21 miliardi stimati dagli analisti. Nei tre mesi la crescita delle vendite a perimetro costante è stata del 3% annuo. A sostenere il titolo a Wall Street ha contribuito l'ottimismo di Foot Locker che ha dichiarato di attendersi per l'intero esercizio utili e ricavi sul valore più alto della guidance comunicata in precedenza.

