FOPE (FPE:IM), azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il primo semestre 2022 si chiude con ricavi netti consolidati pari a Euro 27,7 milioni. Il dato, che registra una crescita di Euro 13,0 milioni, pari a +89,2%, rispetto allo stesso periodo del 2021, è particolarmente significativo se confrontato anche con i ricavi netti consolidati del primo semestre 2019 pre-pandemia, pari a Euro 15,5 milioni, rispetto ai quali la crescita si attesta a +78,1%. Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: "L'ottimo risultato è frutto dell'impegno profuso sui mercati in questi primi sei mesi del 2022. Come ormai comune nella consolidata esperienza della nostra Società, sono i mercati esteri, con in testa l'America, che hanno visto la crescita più importante, quest'anno anche con il contributo delle aree a prevalente vocazione turistica dove sono ripresi i consumi. Le vendite, che nel periodo non hanno recepito aumenti di listino, sono state realizzate con condizioni che non ne hanno alterato la marginalità primaria: in particolare il significativo incremento dei prezzi dell'oro è stato calmierato dalle operazioni di copertura già attive a inizio anno. Procede la proficua collaborazione con i nostri concessionari e, anche in funzione del portaglio ordini attivo e in corso di evasione, confermiamo l'aspettativa di una positiva chiusura dell'esercizio."

(RV - www.ftaonline.com)