di Financial Trend Analysis

Ford Motor ha chiuso con un rally del 5,27% martedì al Nyse (il titolo rimane in declino di oltre il 42% da inizio 2022), all'indomani della presentazione del più potente e costoso (a listino parte da 109.000 dollari) pick-up della sua gamma l'F-150 Raptor R. Non si tratta di un veicolo elettrico, anzi. Il pick-up è alimentato con un motore di 5.200 di cilindrata per 700 cavalli di potenza.

