Con il GP del Bahrein che sta per dare inizio al Mondiale Formula Uno 2022, Racing Force Group è pronta a fornire la necessaria sicurezza alla maggioranza di piloti e personale impegnati nel più importante campionato automobilistico del mondo. Saranno infatti 12 su 20 i piloti che utilizzeranno i caschi Bell Racing Helmets. I piloti con casco Bell rappresentano non meno del 60% della griglia (55% nel 2021): Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari); Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes); Fernando Alonso ed Esteban Ocon (Alpine); Nicholas Latifi e Alex Albon (Williams); Lando Norris (McLaren); Pierre Gasly (Alpha Tauri); Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas). Il modello di caschi per la nuova stagione resta HP77, prodotto top di gamma del catalogo Bell e conforme alle ultime normative FIA con la sua feritoia stretta sormontata da materiale balistico rinforzato per proteggere la fronte del pilota dalla penetrazione di detriti ad altissima velocità. OMP vestirà integralmente i piloti e i meccanici Williams, in virtù di una partnership pluriennale rinnovata all'inizio di quest'anno. Nicholas Latifi e Alex Albon, oltre ai caschi Bell, indosseranno tute, guanti, scarpe e underwear OMP, mentre le vetture monteranno cinture di sicurezza OMP. Gli equipaggi della Safety Car e della Medical Car avranno in dotazione abbigliamento ignifugo OMP e caschi Bell, grazie alla pluriennale partnership tra Racing Force Group e la FIA, la Federazione Automobilistica Internazionale, responsabile della sicurezza in tutti i campionati mondiali, a partire proprio dalla Formula 1. Con questa presenza, i marchi del Gruppo Racing Force confermano ancora una volta il loro ruolo predominante e di leadership nel massimo campionato.

(RV - www.ftaonline.com)