FOS S.p.A, (FOS:IM), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver ricevuto, da parte di Regione Liguria, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.2.4, l'approvazione del progetto "ELVIS". Il progetto è coordinato da EMAC S.r.l., azienda ligure con più di 40 anni di esperienza nel settore della distribuzione medicale, da sempre sensibile alla ricerca e all'innovazione per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. In collaborazione con Nextage S.r.l., Dema S.r.l., Mectrotech S.r.l. e FOS S.p.A., si pone lo scopo di innovare, migliorare e sviluppare, per il futuro inserimento sul mercato, un simulatore multimodale di chirurgia laparoscopica ad elevata tecnologia e a basso costo. Il dispositivo verrà aggiornato secondo i feedback raccolti dal mondo medico ed arricchito da un'interfaccia uomo-device avanzata. Il risultato del progetto sarà immediatamente fruibile sul territorio genovese: un simulatore avanzato sarà disponibile presso il SimAv (Centro di Simulazione e Formazione Avanzata dell'Università di Genova), per rendere operativi corsi innovativi di formazione chirurgica. All'interno del progetto, il team Engineering&Technology Transfer di FOS, con il supporto di un importante accordo di collaborazione scientifico con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), si occuperà dello studio dell'interfaccia uomo-macchina per la simulazione di operazioni robotiche di laparoscopia, che andrà a estendere le funzionalità? del sistema preesistente, ampliando ulteriormente i possibili campi di impiego, sia per la didattica sia per la ricerca. Rispetto al prototipo attualmente disponibile, il nuovo simulatore fornirà misurazioni quantitative della performance; sarà aggiornato alle tecnologie attuali e con un target price competitivo; sarà integrato con il rilevamento di parametri fisiologici per registrare il livello di stress dell'operatore (ossia l'utilizzatore del simulatore) che, insieme ai parametri misurati relativi alla performance, andranno a creare una struttura di Big Data alla quale potrà essere applicato un algoritmo basato su Artificial Intelligence per l'identificazione di percorsi personalizzati di formazione. Il progetto ELVIS complessivamente prevede un investimento totale di 1.554.050,00 Euro e un finanziamento di Regione Liguria di 935.607,00 Euro. L'investimento di FOS è pari a circa 426.500,00 Euro, finanziato con un contributo a fondo perduto da parte di Regione Liguria di circa 234.525,00 Euro. L'inizio della realizzazione del progetto è previsto per giugno 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi. Il progetto ELVIS è risultato primo nella graduatoria dei 13 progetti approvati da Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), unico a punteggio pieno, su un totale di 96 proposte partecipanti. Giorgio Allasia, Responsabile Engineering and Technology Transfer di Fos S.p.A, ha dichiarato: "Il progetto ELVIS arriva dopo un importante percorso di sviluppo che FOS ha avviato nel settore della ricerca tecnologica applicata all'ambito biomedicale. Il progetto è sfidante con una buona dose di visionarietà ma sono convinto che la grande sinergia e determinazione all'interno del partenariato e l'esperienza di EMAC nel dominio applicativo lo trasformeranno in una storia di successo" Federico Boero, Responsabile Ingegneria di Fos S.p.A. ha aggiunto: "La Healthcare Robotics è un tema di grandissimo fascino e prospettive, stiamo già lavorando in questo ambito all'interno del Digital Hub europeo DIH-HERO focalizzato su questo tema e contiamo su ELVIS per migliorare il nostro livello di competenze nel settore"

