Secondo quanto comunicato da Direction générale des Douanes et Droits (le Dogane di Parigi), in aprile il deficit della bilancia commerciale della Francia è calato a 12,2 miliardi di euro, dai 12,6 miliardi della lettura finale di marzo (10,4 miliardi in febbraio), contro i 6,3 miliardi dell'aprile 2021. Le esportazioni sono salite a 46,7 miliardi dai 46,0 miliardi precedenti (45,8 miliardi in febbraio). Le importazioni sono invece aumentate a 58,9 miliardi dai 58,6 miliardi di marzo (56,1 miliardi in febbraio).

