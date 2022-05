Economia in contrazione in Francia.

di Financial Trend Analysis

Economia in contrazione in Francia. Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), nel primo trimestre 2022 il prodotto interno lordo (Pil) francese è infatti calato dello 0,2% su base sequenziale, contro il progresso dello 0,7% dell'ultimo periodo del 2021 (3,1% nel terzo trimestre 2021) e la lettura invariata del dato flash diffuso a fine aprile.

