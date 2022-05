Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Francia al 4,8% annuo dal 4,5% di marzo (3,6% in febbraio), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese.

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in aprile il tasso d'inflazione è salito in Francia al 4,8% annuo dal 4,5% di marzo (3,6% in febbraio), in linea con la lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Su base sequenziale l'inflazione è scesa allo 0,4% dall'1,4% precedente (0,8% in febbraio), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 5,4% annuo (5,1% in marzo) e dello 0,5% mensile (1,6% la precedente lettura).

(RR - www.ftaonline.com)