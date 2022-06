di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in giugno l'indice della fiducia delle aziende è salito in Francia a 108 punti dai 106 punti di maggio (108 punti era stata anche la lettura relativa ad aprile), contro il declino a 105 punti del consensus.