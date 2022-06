Netta frenata per l'attività manifatturiera della Francia, che resta comunque per il diciannovesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

Netta frenata per l'attività manifatturiera della Francia, che resta comunque per il diciannovesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice S&P Global di Parigi ha infatti registrato in giugno su base preliminare un declino a 51,0 punti dai 54,6 punti punti della lettura finale di maggio (55,7 punti in aprile), contro i 54,0 punti del consensus.

