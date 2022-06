di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in maggio la spesa dei consumatori è salita in Francia dello 0,7% su base sequenziale, contro il declino dello 0,7% della lettura finale di aprile (1,4% la flessione di marzo) e l'incremento dello 0,2% stimato dagli economisti.