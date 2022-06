Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in giugno l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato in Francia una flessione a 82 punti dagli 85 punti della lettura finale di maggio (87 punti in aprile), confermandosi sotto la media di lungo periodo di 100 punti.