BORSA PUBBLICATO: 4 ore fa Francia: indice fiducia consumatori in flessione a 88 punti Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in aprile l'indice della fiducia dei consumatori ha registrato in Francia una flessione a 88 punti dai 90 punti della lettura finale di marzo (96 punti in febbraio), confermandosi sotto la media di lungo periodo di 100 punti. Il dato, che si confronta con il rialzo a 92 punti del consensus, si attesta sui minimi dagli 86 punti del dicembre 2018. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.