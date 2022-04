Nonostante i timori della vigilia Emmanuel Macron vince le elazioni in Francia e sarà presidente per un secondo mandato. Secondo i dati diffusi dal Ministère de l'Intérieur (il ministro dell'Interno di Parigi) il turno di ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi ha visto prevalere Macron con il 58,54% delle preferenze, contro il 41,46% ottenuto da Marine Le Pen. Ha votato il 71,99% dei francesi aventi diritto. (RR - www.ftaonline.com)

