Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in aprile la produzione industriale ha registrato in Francia un calo dello 0,1% mensile, comunque in ulteriore miglioramento rispetto al declino dello 0,4% della lettura finale di marzo (e dell'1,2% di febbraio) ma contro il progresso dello 0,3% del consensus.