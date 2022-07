di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, l'ente nazionale di statistica di Parigi), in maggio la produzione industriale ha registrato in Francia una lettura invariata su base mensile, contro il declino dello 0,3% delle lettura finale di aprile (0,4% la flessione di marzo) e il progresso dello 0,2% del consensus.