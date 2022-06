FTI Consulting annuncia oggi il lancio della divisione Corporate Finance & Restructuring in Italia. Quattro professionisti esperti in Business Transformation e Corporate Restructuring supporteranno l'espansione in Europa e in Italia dalla sede di Milano.

Alla guida della divisione italiana di Corporate Finance & Restructuring di FTI Consulting, Francesco Leone, che sarà affiancato da Claudia Lotti, Barbara Biassoni e Raffaele Fiorella. FTI Consulting è una società di management consulting attiva in tutto il mondo e quotata alla Borsa di New York. Offre soluzioni multidisciplinari per supportare aziende e stakeholder nell'affrontare le principali sfide operative, organizzative e di finanza straordinaria.

La divisione Corporate Finance & Restructuring è specializzata in attività di trasformazione e riorganizzazione aziendale, turnaround e ristrutturazione finanziaria ed M&A.

Il lancio in Italia segue l'apertura della divisione Corporate Finance & Restructuring nell'aerea EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), in Olanda grazie all'acquisizione di BOLD a febbraio 2022, e all'espansione in Francia del maggio scorso.

"Barbara, Claudia, Francesco e Raffaele hanno seguito alcune delle più complesse e prestigiose operazioni di trasformazione, riorganizzazione e rifinanziamento in Italia", ha affermato Kevin Hewitt, Chairman EMEA di FTI Consulting. "Con il loro ingresso nella nostra divisione Corporate Finance & Restructuring, consolideremo ulteriormente la nostra strategia di crescita in tutta l'area EMEA, grazie alle loro competenze che supporteranno lo sviluppo di nuove opportunità di business".

Diederick van der Plas, Senior Managing Director e Head di Corporate Finance & Restructuring per l'area EMEA di FTI Consulting, ha aggiunto: "In un momento di profonda crescita e trasformazione per il Gruppo in tutta l'Europa, sono lieto di dare il benvenuto al nuovo team di professionisti che si unisce alla nostra divisione Corporate Finance & Restructuring per l'area EMEA. Barbara, Claudia, Francesco e Raffaele possiedono forti competenze e possono contare su un network di eccellenza che ci aiuterà a espandere ulteriormente il nostro business, supportando al meglio i nostri clienti nella gestione delle più complesse sfide che li attendono".

(GD - www.ftaonline.com)