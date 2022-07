Ftse Mib affossato da crisi Draghi. Il Ftse Mib ha ceduto mercoledì l'1,6%, molto peggio del -0,2% del Dax, il ribasso ha accelerato quando i mercati hanno capito che il governo Draghi era giunto al capolinea. Peggio ancora è andata al future, che ha ceduto il 3,6% a 20895 punti (il future termina le contrattazioni alle 22), aprendo la strada per un probabile uguale ribasso giovedì dell'indice. L'indice ha come probabile prossimo target la base del canale ribassista disegnato dal top del 27 giugno, passante a 20320 circa, quindi al di sotto del minimo del 14 luglio a 20421. Per recuperare un'intonazione positiva i prezzi dovrebbero risalire oltre il lato alto del citato canale, passante a 21800 circa. Resistenza successiva a 22026, lato alto del gap del 29 giugno. Da seguire con attenzione anche il BTP future, che ha ceduto l'1,55% a 121,31 (massimo di seduta a 124,79). Sotto 120,05, 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di giugno, verrebbe confermato il deterioramento del quadro grafico, i prezzi potrebbero puntare in quel caso nuovamente verso i minimi di giugno a 113,78. Sopra area 124 primi indizi in favore di una ripresa dell'uptrend.

(AM - www.ftaonline.com)