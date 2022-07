di Financial Trend Analysis

Il FTSE Mib affonda al di sotto dei minimi di settimana scorsa, bruciando il rimbalzo che sembrava poter ridare fiducia al mercato. Il test della linea superiore del canale che scende dai top di metà giugno ha frenato le ambizioni del future ricacciando i prezzi in prossimità dell'estremo opposto del canale a 20300 circa. Lecito attendersi una reazione da tale livello anche in virtù dell'ipervenduto presente sugli oscillatori più veloci. Segnali di distensione solo in caso di ritorno oltre quota 20700.

(AC - www.ftaonline.com)