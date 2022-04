Ftse Mib future in calo. Il future cede l'1,15% circa a 23635 e ha già toccato un minimo intraday a 23500. Prossimo supporto a 23390, base del canale laterale disegnato dal top del 29 marzo. Nel breve resistenza in area 23750, lato alto del gap ribassista odierno. Solo sopra quei livelli la brutta apertura di questa mattina potrebbe venire archiviata come un falso segnale, prima resistenza in quel caso a 24000. Sotto 23600 atteso nuovo test di 23500. (AM - www.ftaonline.com)

