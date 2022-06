di Financial Trend Analysis

Il ribasso del 4,31% di venerdì del Ftse Mib future è stato il più ampio del 2022 dopo quello del 4 marzo (-5,73%), anche i volumi sono risultati molto elevati, i più alti dal 30 marzo. E' evidente che il mercato è stato destabilizzato dalle ultime novità, in particolare l'annuncio della Bce di volere procedere effettivamente con una seria stretta monetaria nonostante i segnali di rallentamento dell'economia, e dopo una fase di incertezza durata alcune settimane, ha ceduto di schianto. I minimi di venerdì, a 22305, sono molti vicini a quelli del 9 maggio a 22420 (la chiusura di seduta, a 22555, è superiore a quel supporto), c'è quindi ancora una speranza che il future tenti una reazione da quei livelli invece di dirigere direttamente verso il minimo di marzo a 21065. Una eventuale reazione dovrebbe comunque superare il 50% di ritracciamento della seduta di venerdì, a 23120, per dimostrarsi qualche cosa di più di un semplice rimbalzo tecnico (il famoso rimbalzo del gatto morto). Sopra 23120 servirebbe poi la rottura del top di venerdì a 23685 per segnalare una recuperata positività da parte del mercato.

(AM - www.ftaonline.com)