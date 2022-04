Ftse Mib future in calo. Il Ftse Mib future termina la seduta di giovedì con un -1,94% a 24065 punti. Il mercato è stato appesantito dall'apertura del governatore della Fed Jerome Powell all'ipotesi di un rialzo dei tassi a maggio di 50 punti base. Le oscillazioni di seduta del future, tra 24060 e 24635, non portano i prezzi al di sotto del minimo del 6 aprile, supporto critico a 23585. I massimi di giovedì sono a contatto con la media mobile esponenziale a 50 giorni, solo oltre questa e con la conferma derivante dalla rottura di 24930, massimo del 29 marzo, il future uscirebbe dalla attuale situazione di lateralità per tentare il test della resistenza critica di area 25400, dove si collocano il 61,8% di ritracciamento (Fibonacci) del ribasso dal top di gennaio e le medie mobili esponenziali a 100 e a 200 giorni (che si sono appena incrociate al ribasso, inviando un segnale di debolezza da non trascurare). La rottura del 61,8% di ritracciamento permetterebbe di guardare con maggiore fiducia al proseguimento del movimento in atto e di ipotizzare il ritorno sull'origine del movimento precedente, in questo caso i massimi di gennaio a 28095 punti. Fino a che area 25400 non sarà alle spalle il rimbalzo dal minimo di marzo sarà da considerare "correttivo", quindi solo una fase intermedia del trend ribassista partito a gennaio. Sotto i minimi del 6 aprile a 23585 emergerebbe un rischio elevato di una accelerazione ribassista verso 22765, minimo dell'11 marzo. Supporto successivo in area 21000.

(AM - www.ftaonline.com)