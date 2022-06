Ftse Mib future in calo martedì. Il future è sceso martedì dello 0,44% a 24440 punti, range di seduta tra 24190 e 24465. La candela giornaliera è stata tuttavia di poca rilevanza, almeno da un punto di vista grafico: i prezzi hanno oscillato all'interno dell'intervallo già percorso venerdì, un "inside day" che sposta poco nell'ambito del trend. La borsa è intontita dalle notizie in uscita, la Banca Mondiale ha tagliato le previsioni di crescita globale nel 2022 al +2,9%, molto meno del 4,1% previsto a gennaio. Negli Usa il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha parlato al Congresso dicendo che i livelli di inflazione raggiunti sono inaccettabili, lasciando quindi intendere che i rialzi dei tassi sono inevitabili indipendentemente dall'andamento dell'economia. Il Ftse Mib future aveva tentato settimana scorsa di lasciarsi alle spalle la doppia resistenza di area 24900, media mobile esponenziale a 200 giorni e massimo del 29 marzo, ma non ha trovato la giusta motivazione proprio per le motivazioni di cui sopra: timore, anzi certezza di un rallentamento dell'economia (ma incertezza sulla recessione, che forse non ci sarà), e inflazione troppo alta per essere sopportabile a livello sociale e produttivo. C'è però evidentemente ancora voglia di rialzo, altrimenti non si spiega il perchè i prezzi non si sono nemmeno avvicinati per ora al supporto critico di area 23800, limitandosi al test della media esponenziale a 50 giorni, a 24150 circa. Solo sotto quei livelli la possibilità di una rottura in tempi brevi di 24900 verrebbe negata e si manifesterebbe invece il rischio di una accelerazione del ribasso verso i minimi di marzo a 21065. Sopra 24900 mancherebbe comunque ancora la rottura di 25400, 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, per certificare una ripresa del rialzo duratura e sostenibile.

