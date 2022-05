Il Ftse Mib future ha toccato un massimo venerdì a 24670 punti, arrivando vicino ai massimi di fine marzo a 24930 punti. Il future sta lottando con la media mobile esponenziale a 100 giorni, che era stata violata al ribasso il 21 febbraio. Sugli stessi livelli della media si colloca anche il 50% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio, la rottura dei massimi di venerdì, se confermata da una chiusura di seduta, sarebbe un segnale importante anche in ottica di medio periodo, anche se necessiterebbe di alcune conferme per poter essere seguita in ottica operativa. Sopra 25170, linea che scende dal top di gennaio, e sopra 25430, 61,8% di ritracciamento (percentuale successiva al 50%) diverrebbe lecito iniziare ad ipotizzare il ritorno in area 28000. Solo discese al di sotto di 24350 anticiperebbero il test a 24060 delle medie mobili esponenziali a 10 e a 50 giorni (sono coincidenti perchè si stanno incrociando al rialzo, un segnale di forza, si erano incrociate al ribasso a inizio febbraio). In caso di violazione anche di quest'area di supporto attesi movimenti verso i 22500 punti.

(AM - www.ftaonline.com)