Ftse Mib future in deciso rialzo ieri, +1,3% il saldo a 24085 punti (l'indice invece è stato appesantito dallo stacco delle cedole di 19 dei titoli del paniere per un peso complessivo dell'1,45% circa). Il quadro grafico resta caratterizzato dalla presenza di due forti resistenze in prossimità dei prezzi attuali: a 24230 transita infatti il lato alto del canale ribassista disegnato dal top di fine marzo, a 24050 si trova invece la media mobile esponenziale a 50 giorni. Solo in caso di superamento di questi livelli il future potrebbe tentare di confrontarsi in area 24600 con la media esponenziale a 100 giorni e a 25270 con la trend line ribassista disegnata dal top di gennaio. Con la rottura di queste resistenze si potrebbe ipotizzare il ritorno sul massimo di fine marzo a 24930 punti, poi il test a 25420 del 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio, resistenza rilevante anche in ottica di medio termine. Senza la rottura di area 24230 e in caso di violazione del minimo del 19 maggio a 23380 i prezzi rischierebbero di riportarsi verso la base del canale citato, in transito a 22600 circa. Sotto 23380 le oscillazioni disegnate dal 17 maggio si dimostrerebbero infatti un "doppio massimo", figura ribassista.

