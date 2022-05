Ftse Mib future in rialzo dell'1,42% martedì a 24030 punti (range di seduta tra 23820 e 24140). I massimi di seduta si sono scontrati con la media mobile esponenziale a 50 giorni, che per adesso ha contenuto il rialzo. La media mobile viene considerata una sintesi affidabile della condizione del trend di medio termine: quando le quotazioni si portano al di sopra della media, come potrebbero fare nelle prossime ore, migliora la prospettiva di assistere ad un proseguimento della tendenza rialzista. Nel caso del Ftse Mib future dopo il superamento della media a 50 giorni servirebbe poi anche la rottura a 24930 punti del massimo di marzo, coincidente con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, per inviare un segnale chiaro in favore di un tentativo di ricongiungimento con i massimi di inizio anno a 28095 punti. Sotto area 23700 rischio di discese verso i 22660 punti, base del canale che contiene le oscillazioni dal massimo di fine marzo.

(AM - www.ftaonline.com)