Saldo negativo per il Ftse Mib future. Il future cede lo 0,26% a 21785 punti (l'indice è invece cresciuto dello 0,79% a 22101 punti), i prezzi hanno oscillato tra 21780 e 22180. Il future ha tentato con i massimi di giornata, come già aveva fatto ieri, il superamento della trend line rialzista che unisce i minimi di marzo 2020 e quelli di marzo 2022, linea violata al ribasso con il 13 giugno e ora resistenza passante a 22150 circa. Solo una chiusura di seduta oltre quei livelli potrebbe dare un seguito al rimbalzo visto dal minimo del 23 giugno, con primo obiettivo a 22420, minimo del 9 maggio, successivo a 23000 circa, sul 50% di ritracciamento del ribasso della singola seduta del 10 giugno. Senza il superamento di area 22150, confermato in chiusura di seduta, e in caso di discese sotto area 21650, diverrebbe probabile il test dei minimi di marzo a 21065, coincidenti con il 50% di ritracciamento del rialzo da marzo 2020, quindi livello critico anche in ottica di medio periodo. La violazione del 50% di ritracciamento aprirebbe la strada al test del livello di supporto successivo, il 61,8% di ritracciamento, a 19400 circa.

