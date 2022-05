Ftse Mib future sulla parità lunedì: il future archivia la seduta con un +0,22% (-0,06% l'indice) a 23755 punti. Il future si è mosso tra i 23525 e i 23885 punti. I prezzi hanno tentato di superare la trend line ribassista disegnata dal top del 21 aprile, ma hanno terminato la seduta proprio a contatto con la resistenza. Sopra area 23800 il derivato dovrebbe lasciarsi alle spalle la media mobile esponenziale a 50 giorni passante a 24040 punti per confermare una ritrovata positività capace di favorire il test del massimo del 21 aprile a 24635 punti. Resistenza successiva a 24930 punti, massimo del 29 marzo toccato in corrispondenza del 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio. Senza il superamento di 23800 (o di 24040) il future rimarrebbe soggetto al rischio di discese, primo supporto a 23380, media mobile esponenziale a 10 giorni, poi in area 23050. Flessioni fino a quei livelli non sarebbero troppo preoccupanti, con la violazione di 23050 il ribasso potrebbe invece accelerare e puntare ai 21000 punti.

(AM - www.ftaonline.com)