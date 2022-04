Ftse Mib future, i presupposti per un rimbalzo ci sono. Il Ftse Mib future ha disegnato mercoledì una candela giornaliera "hammer", potenzialmente rialzista, con minimo a 22950 punti appoggiato esattamente sul 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. Il 50% di ritracciamento viene considerato importante in quanto rappresenta un potenziale punto di svolta: fino a che i prezzi si mantengono al di sopra di questo riferimento il movimento che ce li ha portati può ancora dimostrarsi una semplice fase correttiva, quindi temporanea, il passaggio al di sotto del 50% di ritracciamento fa invece aumentare il rischio di una inversione, in questo caso ribassista. La chiusura di mercoledì, a 23450 punti, si colloca al di sopra della base del canale discendente disegnato dal top del 29 marzo, un canale che potrebbe ancora, nonostante le pressioni esercitate sulla sua base nelle ultime tre sedute, dimostrarsi un "flag", una figura di continuazione del rialzo in atto dal minimo di marzo. Il rimbalzo intrapreso ieri dovrebbe superare i 24000 punti per confermare una ritrovata positività, oltre quei livelli il future avrebbe spazio per salire a testare in area 24530 il limite superiore del "flag" e la media mobile esponenziale a 50 giorni. Solo la rottura del lato alto del "flag" potrebbe tuttavia essere visto come un segnale duraturo di ripresa, o almeno permettere il test a 25220 della media mobile esponenziale a 200 giorni e del 61,8% di ritracciamento del ribasso dal massimo di gennaio. La mancata rottura di area 24000 e la violazione di area 23000 racconterebbero invece una storia diversa, facendo temere il ritorno sul minimo di marzo a 21065 punti, unico supporto intermedio a 22500 punti circa.

(AM - www.ftaonline.com)