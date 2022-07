Ftse Mib future, seduta negativa ma non drammatica come si poteva temere.

Ftse Mib future, seduta negativa ma non drammatica come si poteva temere. Il Ftse Mib future archivia la seduta di giovedì con un -0,78% a 21160 punti, tutto sommato un risultato onorevole se si considera il quadro politico (prossime elezioni confermate per il 25 settembre). Forse i mercati si sono concentrati sulla decisione della Bce di alzare i tassi di 50 punti base, una dichiarazione di guerra contro l'inflazione, e sulle parole di Christine Lagarde che spiegano come i paesi sotto attacco verranno aiutati su base discrezionale da parte del board della Banca. Anche lo spread Btp - Bund tutto sommato ha tenuto, andando a terminare la seduta a 225 punti base, sotto il massimo intraday di quota 235. Volendo essere ottimisti sul grafico del Ftse Mib future si sta disegnando un potenziale testa spalle rialzista, a partire dal 5 luglio, con linea di conferma in transito a 21860 circa. Oltre quei livelli il future potrebbe rimbalzare e puntare verso area 23000 almeno. L'ipotesi "testa spalle" verrebbe negata da discese al di sotto di 20680, in quel caso probabile il test del minimo del 14 luglio a 20030.

(AM - www.ftaonline.com)