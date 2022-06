Ftse Mib in rialzo giovedì. Il Ftse Mib ieri ha guadagnato lo 0,59% a 24462 punti, nel corso della seduta ha oscillato tra 24287 e 24448. Sui mercati restano tuttavia molti problemi irrisolti, come testimonia l'andamento del BTP decennale, il cui rendimento è salito al 3,26%, sui massimi dal 2018. La volatilità dell'indice nel corso della seduta è stata ridotta a causa della chiusura della borsa inglese per festività. I prezzi si sono mantenuti all'interno del range della giornata precedente, quando avevano oscellato tra 24230 e 24695. I prezzi restano comunque in vista della resistenza critica offerta in area 24800 dalla media mobile esponenziale a 100 giorni e dalla trend line ribassista disegnata dal top di gennaio. Per adesso la flessione delle ultime sedute potrebbe ancora dimostrarsi un "return move" alla trend line ribassista tracciata dal top del 29 marzo superata il 25 maggio e ora passante a 23950. In caso di violazione di quel supporto ci sarebbe da mettere in conto il ritorno verso il supporto critico di area 22800, 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo, già toccato il 9 maggio. Oltre area 24800 l'indice avrebbe invece la strada libera per salire a testare il picco del 29 marzo, a 25506, coincidente con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio.

(AM)