Il FTSE Mib affonda al di sotto dei minimi di settimana scorsa, bruciando il rimbalzo che sembrava poter ridare fiducia al mercato. Dopo aver coperto il gap down di fine giugno in area 21800 l'indice non è più riuscito a dare continuità al recupero, perdendo terreno nelle sedute successive fino all'accelerazione ribassista di ieri che ha spinto le quotazioni in prossimità della parte inferiore del canale che scende dai top del 28 giugno, riferimento a 20250 circa. Lecito ora attendersi una reazione dopo l'affondo, ma il quadro grafico appare nuovamente orientato al ribasso. Recuperi oltre 20750 andrebbero ad allentare le tensioni ma sarebbe comunque necessario il successivo allungo oltre 21000 per tornare ad essere più fiduciosi sul futuro dei corsi. Sotto 20400 target a 20200, poi via libera verso 20000.

