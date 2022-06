Ftse Mib in rialzo ma sotto i massimi di seduta. Il Ftse Mib ha terminato martedì a 22089 punti (+0,39%) ma durante la giornata aveva oscillato tra 22026 e 22294. La candela risultante dalle oscillazioni giornaliere è uno "shooting star", elemento che compare di solito in presenza di forti resistenze. Effettivamente i massimi di seduta sono molto vicini al lato inferiore del canale ribassista disegnato dal top del 29 marzo, linea che è stata violata il 13 giugno e che ora funziona da resistenza a 22335 punti. Se i prezzi riusciranno a lasciarsi alle spalle la trend line diverrà probabile il test del picco del 15 giugno a 22600 circa, lato alto del potenziale doppio minimo disegnato dal 14 giugno con base in area 21600/700. Al completamento del doppio minimo il target si sposterebbe a 23641, lato alto del gap del 10 giugno. Resistenza intermedia a 23100 circa. Senza la rottura di 22335 (o di 22600) le oscillazioni dal minimo del 14 giugno potrebbero dimostrarsi una semplice pausa del veloce ribasso visto dal top del 30 maggio, sotto 21600 probabile il test del minimo del 7 marzo a 21060, supporto critico di medio periodo in quanto coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020.

(AM - www.ftaonline.com)