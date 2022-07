FTSE Mib indice in calo (-0,38%) al termine della seduta di ieri, ma comunque in recupero dai minimi intraday toccati a 21285. I prezzi hanno ritracciato metà circa del rialzo partito dai bottom di settimana scorsa, provando poi a risalire la china, senza tuttavia oltrepassare resistenze significative. Sul grafico orario è rimasto aperto un gap down in apertura di ieri a 21563 che i corsi non sono riusciti a coprire al contrario di quanto accaduto sul grafico del future. Prossimo ostacolo dunque a 21565 circa, primo passo verso il ritorno sui recenti massimi in area 21800. La chiusura negativa, ieri sera, della borsa americana non agevola di certo il compito al nostro indice, che dovrà ben guardarsi dal rimanere al di sopra del supporto in area 21000 per non compromettere quanto di buono fatto di recente.

(AC)