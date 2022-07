La giornata di ieri del FTSE Mib è stata caratterizzata dal picco di volatilità in concomitanza con l'uscita del dato statunitense sull'inflazione, salita ai massi degli ultimi 40 anni e superiore alle attese degli analisti. L'indice ha inizialmente reagito in maniera scomposta, passando rapidamente dai 21430 fino a 21038 punti, salvo poi riprendersi riportandosi sui livelli precedenti all'uscita del dato. Il supporto in area 2100 ha dunque respinto l'assalto dei prezzi, tenendo per il momento in vita l'ipotesi che il rialzo partito dai bottom di settimana possa proseguire ulteriormente. Prossima resistenza a 21565 poi via libera verso quota 21800, importante riferimento lungo il cammino che potrebbe ricondurre verso 22200/22300. Sotto 21000 invece target sui citati bottom di settimana scorsa a 20700 circa.

(AC)