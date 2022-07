Seduta piuttosto monotonaper il FTSE Mib quella che ha aperto la settimana. In assenza della borsastatunitense, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, i prezzi hanno oscillatoall'interno di un ristretto range, inferiore ai 250 punti, muovendosi tra laresistenza in area 21600 ed il supporto a 21300. Niente di nuovo per quanto concernelo scenario grafico, che permane debole ma che allo stesso tempo offrel'opportunità all'indice di una possibile reazione che vada ad allentare lerecenti tensioni. Oltre 21600 si concretizzerebbe la possibilità di coperturadel gap down lasciato aperto sul grafico orario giovedì scorso a 21800 punticirca, resistenza successiva a 22100, poi via libera verso quota 22350. Sotto21190 invece il derivato andrebbe a cercare appoggio a 21000/21050, importanteriferimento da rispettare per scongiurare il rischio della violazione di unlivello critico, baluardo al di sotto del quale si farebbe concreta lapossibilità di un rapido test a 20500.

(AC)