di Financial Trend Analysis

Ftse Mib tentato dalla violazione del supporto. Il Ftse Mib sta testando da due sedute la trend line rialzista disegnata dai minimi di marzo 2020, passante a 22000 punti circa, praticamente coincidente con il 78,6% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. La chiusura di martedì a 21847 punti si colloca pericolosamente al di sotto del supporto, il tentativo di rimbalzo visto nel corso della seduta (minimo intraday a 21616) non è bastato a mettere l'indice al riparo dal rischio di nuove discese. Solo un balzo al di sopra di area 22000 potrebbe anticipare il test del massimo del 13 giugno a 22255 punti, scalino da superare per tentare la ricopertura del gap del 13 giugno con lato alto a 22544 punti. Sotto 21616 atteso il ritorno sul minimo di marzo a 21060, coincidente con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, quindi un supporto critico anche in ottica di medio periodo.

(AM)