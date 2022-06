Il Ftse Mib future è salito con decisione venerdì, +2,92% a 22150 punti, e si allontana quindi dall'area di supporto critica dei 21500 punti. Paradossalmente a sostenere le borse sono i dati Usa non particolarmente brillanti: se l'economia rallenta lo stesso farà in modo fisiologico anche l'inflazione e non ci sarà quindi bisogno per la Fed di fare una corsa al rialzo con i tassi di interesse (che comunque saliranno ancora). L'indice di fiducia calcolato dall'Università del Michigan per il mese di giugno si è attestato a 50 punti, come atteso e non distante dal dato precedente di 50,2, toccando comunque il minimo storico. Se il future riuscirà a proseguire il rimbalzo anche oltre il picco del 15 giugno a 22695 sarà possibile considerare le oscillazioni delle ultime sedute, dal 14 giugno, un "doppio minimo", figura rialzista che potrebbe fornire la base per un tentativo di ripresa più ampio. Prima resistenza a 23350, media mobile esponenziale a 50 giorni, resistenza dinamica rilevante, poi a 24500. Sotto area 21500 invece supporto a 21065, minimo di marzo e 50% di ritracciamento del rialzo da marzo 2020, quindi livello critico anche in ottica di medio periodo. La violazione del 50% di ritracciamento aprirebbe la strada al test del livello di supporto successivo, il 61,8% di ritracciamento, a 19400 circa.

(AM - www.ftaonline.com)