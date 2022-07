Ftse Mib, avvio di ottava positivo ma il quadro grafico resta incerto. L'indice ha guadagnato lo 0,8% lunedì a 21383 punti ma i massimi intraday a 21414 sono rimasti abbondantemente al di sotto della resistenza di area 21750, dove transita la linea che scende dal top del 27 giugno. Solo movimenti oltre quei livelli sarebbero da leggere come un primo indizio in favore di un tentativo di dare un seguito al rimbalzo in atto dal minimo di luglio a 20421 punti. Una ulteriore conferma verrebbe oltre area 21840, in quel caso le oscillazioni disegnate dal 5 luglio si dimostrerebbero un "testa spalle" rialzista, figura che potrebbe fornire la base per movimenti verso i 23500 punti. Resistenza intermedia a 23240, media mobile esponenziale a 100 giorni. Sotto area 21000 rischio di ritorno in area 20420, poi supporto a 20240, base del canale che contiene le oscillazioni dal 27 giugno.

(AM)