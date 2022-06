Area euro rallenta ma no a recessione. Secondo la Bce la crescita dell'area euro si fermerà al 2,8% nel 2022, al 2,1% nei due anni successivi, quindi, pur se in rallentamento, l'aumento del Pil dovrebbe restare significativo. Allo stesso tempo anche l'inflazione rimarrà alta, in media al 6,8% nel 2022 (era stata ipotizzata al 5,1% a marzo), al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024. Per contrastare la crescita dei prezzi la Bce si muoverà con un rialzo sui tassi di 25 punti base a luglio e un altro uguale a settembre. Il rialzo di luglio "riguarderà tutti e 3 i tassi" ha detto Christine Lagarde in conferenza stampa. Il Ftse Mib con la violazione di 24215 ha completato il testa spalle ribassista disegnato dal top del 20 maggio (meglio visibile sul grafico intraday), con neckline adesso in transito a 24255, coincidente con la media mobile esponenziale a 50 ore. Solo oltre quei livelli la debolezza rientrerebbe, in caso contrario atteso il test del target del testa spalle (proiezione della ampiezza dal punto di rottura) a 23300 circa.

(AM - www.ftaonline.com)