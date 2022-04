Dopo quattro settimane di rimbalzo, la prima quella conclusa il'11 marzo, il Ftse Mib ha assunto un andamento laterale nelle ultime tre, indeciso evidentemente sulla strada da prendere. Il fatto che il massimo della quarta settimana positiva, quella terminata il 1° aprile, si sia fermato a 25506 punti, senza superare il picco della settimana terminata il 4 marzo, a 25630 punti, che aveva fatto segnare il calo peggiore dalla candela settimanale del 13 marzo 2020, non è incoraggiante, per adesso il rimbalzo non ha fatto nulla per cancellare il timore di essere solo una reazione temporanea della precedente discesa. In attesa che emergano segnali di forza, oltre i citati 25506 punti, che coincidono con il 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal top di gennaio e praticamente anche con la media mobile esponenziale a 52 settimane, o di debolezza, sotto area 24000, mantenere un atteggiamento prudente sull'azionario. Al di sopra di area 25500 prima resistenza a 25917, lato alto del gap del 24 febbraio, poi in area 26700, 78,6% di ritracciamento del ribasso dal picco di gennaio. Sotto i 24000 punti supporti a 23595, base del gap del 16 marzo, e a 22700, ultimo sostegno prima del ritorno sui minimi di marzo a 21060 punti.

(AM)