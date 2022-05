Ftse Mib, inizia male la settimana. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,74% nella seduta di lunedì, a 22833 punti (chiusura coincidente con il minimo di seduta). L'accelerazione al ribasso è stata successiva alla violazione del supporto critico offerto a 23304 punti, minimo del "martello" del 27 aprile, con i prezzi che si sono avvicinati con i minimi di seduta al supporto critico offerto a 22760 punti. In quell'area si colloca il 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo. Movimenti limitati a questa percentuale di ritorno ricavata dalla successione di Fibonacci permettono di inquadrare i movimenti stessi come "correttivi", quindi una interruzione temporanea della tendenza principale. Quando invece il 61,8% viene superato aumentano le probabilità di essere in presenza di una fase di inversione di tendenza. Con riferimento alla attuale situazione del Ftse Mib fino a che i prezzi rimarranno, in chiusura di seduta, al di sopra di area 22760, rimarrà possibile un tentativo di reazione. Sopra area 23300 potrebbe realizzarsi una estensione del rimbalzo verso i 24550 punti, area di transito della media mobile esponenziale a 50 giorni e della trend line ribassista disegnata dal top di fine marzo. Sotto 22760 diverrebbe difficile evitare il ritorno sui minimi di marzo a 21060 punti, supporto intermedio a 22000 circa.

(AM - www.ftaonline.com)