Ftse Mib, nuovo crollo dei prezzi. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 4,2% a 22887 punti, toccato anche un minimo intraday a 22830 punti. Nella prima parte della seduta i prezzi si erano spinti a 23979. Le borse sono state affossate da due notizie, la prima il nulla di fatto dopo il confronto tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato: "Non abbiamo fatto progressi su questo purtroppo, sembra che ci siano altre persone che decidono su questo in Russia". La seconda notizia riguarda l'inflazione Usa di febbraio: l'indice dei principali prezzi al consumo, escluse le componenti più volatili come alimentari ed energia, è salito del 6,4% su base annua dal +6% precedente. Comprese le componenti più volatili la crescita è stata del +7,9% dal +7,5% del dato precedente. Con questi dati, i peggiori degli ultimi 40 anni, dal gennaio 1982, le aspettative di almeno sei rialzi dei tassi della Federal Reserve nel 2022 sembrano confermate. Poco rilevante il risultato della riunione della Bce, che non ha toccato i tassi di interesse e ha prospettato il mantenimento di una traiettoria graduale verso la normalizzazione della politica monetaria nonostante la guerra in Ucraina. La Bce "concluderà gli acquisti netti tramite il programma App nel terzo trimestre" e gli acquisti col programma pandemico termineranno a marzo. Questo perchè, come ha avvertito la presidente della Bce Christine Lagarde, l'inflazione "potrebbe essere considerevolmente più alta nel breve termine". Le nuove previsioni della Bce sull'inflazione indicano 4,1% per quest'anno contro il 3,2% previsto lo scorso dicembre. Inoltre il Pil potrebbe crescere nella zona euro solo del 3,7% quest'anno invece del 4,2% indicato a dicembre. I massimi del Ftse Mib delle ultime due sedute, di area 23890/980, hanno ricoperto il gap del 4 marzo, resistenza che ha respinto i prezzi. Solo oltre area 24000 atteso il test a 24700 del 50% di ritracciamento del ribasso dal top di gennaio, resistenza critica. Sotto 22500 rischio invece di ritorno sui minimi di marzo a 21060, coincidenti con il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Sotto quei livelli supporto a 19822, base del gap del 9 novembre 2020.

(AM)