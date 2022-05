Ftse Mib, saldo di seduta positivo martedì, +1,61% a 24242 punti, ma il quadro grafico non cambia: i massimi di giornata a 24242 sono infatti al di sotto di quelli di venerdì a 24409 punti, prima resistenza da battere per poter ambire al test della resistenza critica di area 24720, lato alto del canale ribassista che contiene le oscillazioni dal top di fine marzo e media mobile esponenziale a 50 giorni.

