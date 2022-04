Ftse Mib, variazione 2022 dei singoli titoli. Ftse Mib La performance da inizio anno è stata del -9.96%. Supporto: 24468 Resistenza: 24788.3477 A2A La performance da inizio anno è stata del -4.01%. Supporto: 1.6395 Resistenza: 1.67 Amplifon La performance da inizio anno è stata del -13.97%. Supporto: 39.6297 Resistenza: 41.9197 Atlantia La performance da inizio anno è stata del 30.51%. Supporto: 22.5945 Resistenza: 22.8645 Azimut La performance da inizio anno è stata del -19.75%. Supporto: 19.5179 Resistenza: 19.9029 Banca Generali La performance da inizio anno è stata del -18.99%. Supporto: 30.9307 Resistenza: 31.8407 Bper Banca La performance da inizio anno è stata del -13.63%. Supporto: 1.5598 Resistenza: 1.5893 Banco BPM La performance da inizio anno è stata del 10.30%. Supporto: 2.8413 Resistenza: 2.9653 Banca Mediolanum La performance da inizio anno è stata del -16.94%. Supporto: 7.0554 Resistenza: 7.3114 Buzzi Unicem La performance da inizio anno è stata del -8.04%. Supporto: 17.1769 Resistenza: 17.6819 Campari La performance da inizio anno è stata del -18.67%. Supporto: 10.137 Resistenza: 10.512 Cnh La performance da inizio anno è stata del -2.29%. Supporto: 14.2958 Resistenza: 14.7258 Diasorin La performance da inizio anno è stata del -19.89%. Supporto: 130.8162 Resistenza: 136.8662 Enel La performance da inizio anno è stata del -12.28%. Supporto: 6.1037 Resistenza: 6.1947 Eni La performance da inizio anno è stata del 15.79%. Supporto: 14.0157 Resistenza: 14.3077 Exor La performance da inizio anno è stata del -12.69%. Supporto: 68.0832 Resistenza: 69.2632 Ferrari La performance da inizio anno è stata del -9.63%. Supporto: 203.0875 Resistenza: 207.5875 Fineco Bank La performance da inizio anno è stata del -10.69%. Supporto: 13.467 Resistenza: 13.882 Generali La performance da inizio anno è stata del 0.64%. Supporto: 18.3834 Resistenza: 19.0384 Hera La performance da inizio anno è stata del -3.14%. Supporto: 3.5164 Resistenza: 3.5834 Interpump La performance da inizio anno è stata del -37.87%. Supporto: 39.1997 Resistenza: 40.7997 Intesa SP La performance da inizio anno è stata del -13.24%. Supporto: 1.9551 Resistenza: 1.9937 Inwit La performance da inizio anno è stata del -2.29%. Supporto: 10.336 Resistenza: 10.541 Italgas La performance da inizio anno è stata del 3.19%. Supporto: 6.1709 Resistenza: 6.3709 Leonardo La performance da inizio anno è stata del 58.48%. Supporto: 9.8497 Resistenza: 10.1397 Mediobanca La performance da inizio anno è stata del -8.64%. Supporto: 9.1107 Resistenza: 9.3667 Moncler La performance da inizio anno è stata del -22.45%. Supporto: 48.5856 Resistenza: 50.0556 Nexi La performance da inizio anno è stata del -35.38%. Supporto: 8.9104 Resistenza: 9.1884 Pirelli La performance da inizio anno è stata del -24.61%. Supporto: 4.5464 Resistenza: 4.6514 Poste Italiane La performance da inizio anno è stata del -16.34%. Supporto: 9.5091 Resistenza: 9.7471 Prysmian La performance da inizio anno è stata del -9.76%. Supporto: 29.4733 Resistenza: 30.2333 Recordati La performance da inizio anno è stata del -14.80%. Supporto: 47.1582 Resistenza: 49.1382 Saipem La performance da inizio anno è stata del -38.67%. Supporto: 1.1105 Resistenza: 1.1525 Snam Rete Gas La performance da inizio anno è stata del 1.09%. Supporto: 5.3279 Resistenza: 5.4119 STM La performance da inizio anno è stata del -20.93%. Supporto: 34.2444 Resistenza: 34.9644 Stellantis La performance da inizio anno è stata del -20.00%. Supporto: 13.2018 Resistenza: 13.5918 Telecom Italia La performance da inizio anno è stata del -29.53%. Supporto: 0.2969 Resistenza: 0.3086 Tenaris La performance da inizio anno è stata del 63.14%. Supporto: 14.7666 Resistenza: 15.2216 Terna La performance da inizio anno è stata del 13.69%. Supporto: 8.005 Resistenza: 8.171 Unicredit La performance da inizio anno è stata del -31.42%. Supporto: 9.1756 Resistenza: 9.4346 Unipol La performance da inizio anno è stata del 9.44%. Supporto: 5.2075 Resistenza: 5.2795 La media delle variazioni dei singoli titoli da inizio anno è stata del: -7.61%. (AM - www.ftaonline.com)

