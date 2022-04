Ftse Mib, variazione 2022 dei singoli titoli. Ftse Mib La performance da inizio anno è stata del -9.03%. Supporto: 24720.5195 Resistenza: 25042.7188 A2A La performance da inizio anno è stata del -2.53%. Supporto: 1.6545 Resistenza: 1.697 Amplifon La performance da inizio anno è stata del -15.28%. Supporto: 39.0163 Resistenza: 40.7763 Atlantia La performance da inizio anno è stata del 30.51%. Supporto: 22.7358 Resistenza: 22.8258 Azimut La performance da inizio anno è stata del -18.07%. Supporto: 19.9297 Resistenza: 20.4497 Banca Generali La performance da inizio anno è stata del -17.11%. Supporto: 31.7054 Resistenza: 32.4954 Bper Banca La performance da inizio anno è stata del -10.59%. Supporto: 1.5963 Resistenza: 1.6698 Banco BPM La performance da inizio anno è stata del 15.23%. Supporto: 2.9719 Resistenza: 3.1259 Banca Mediolanum La performance da inizio anno è stata del -15.53%. Supporto: 7.2538 Resistenza: 7.3938 Buzzi Unicem La performance da inizio anno è stata del -6.46%. Supporto: 17.5326 Resistenza: 17.9576 Campari La performance da inizio anno è stata del -16.14%. Supporto: 10.5883 Resistenza: 10.9633 Cnh La performance da inizio anno è stata del -1.72%. Supporto: 14.3862 Resistenza: 14.7512 Diasorin La performance da inizio anno è stata del -21.11%. Supporto: 130.0683 Resistenza: 133.7183 Enel La performance da inizio anno è stata del -12.50%. Supporto: 6.129 Resistenza: 6.241 Eni La performance da inizio anno è stata del 16.43%. Supporto: 14.0628 Resistenza: 14.2748 Exor La performance da inizio anno è stata del -11.14%. Supporto: 69.4573 Resistenza: 70.9373 Ferrari La performance da inizio anno è stata del -9.85%. Supporto: 203.4216 Resistenza: 206.7216 Fineco Bank La performance da inizio anno è stata del -8.55%. Supporto: 13.915 Resistenza: 14.285 Generali La performance da inizio anno è stata del 0.72%. Supporto: 18.5685 Resistenza: 18.8485 Hera La performance da inizio anno è stata del -0.03%. Supporto: 3.5859 Resistenza: 3.7329 Interpump La performance da inizio anno è stata del -36.73%. Supporto: 40.2617 Resistenza: 41.2217 Intesa SP La performance da inizio anno è stata del -11.15%. Supporto: 1.9875 Resistenza: 2.0675 Inwit La performance da inizio anno è stata del -2.43%. Supporto: 10.303 Resistenza: 10.498 Italgas La performance da inizio anno è stata del 5.34%. Supporto: 6.2885 Resistenza: 6.4435 Leonardo La performance da inizio anno è stata del 61.19%. Supporto: 9.9629 Resistenza: 10.2529 Mediobanca La performance da inizio anno è stata del -6.23%. Supporto: 9.3434 Resistenza: 9.6434 Moncler La performance da inizio anno è stata del -20.77%. Supporto: 49.916 Resistenza: 51.356 Nexi La performance da inizio anno è stata del -34.37%. Supporto: 9.0531 Resistenza: 9.3631 Pirelli La performance da inizio anno è stata del -22.13%. Supporto: 4.6549 Resistenza: 4.8629 Poste Italiane La performance da inizio anno è stata del -14.14%. Supporto: 9.7507 Resistenza: 10.0467 Prysmian La performance da inizio anno è stata del -7.10%. Supporto: 30.2296 Resistenza: 31.1796 Recordati La performance da inizio anno è stata del -13.81%. Supporto: 48.0232 Resistenza: 49.2432 Saipem La performance da inizio anno è stata del -38.92%. Supporto: 1.1098 Resistenza: 1.1393 Snam Rete Gas La performance da inizio anno è stata del 2.15%. Supporto: 5.3537 Resistenza: 5.4617 STM La performance da inizio anno è stata del -18.37%. Supporto: 34.9271 Resistenza: 36.8021 Stellantis La performance da inizio anno è stata del -19.57%. Supporto: 13.3162 Resistenza: 13.6002 Telecom Italia La performance da inizio anno è stata del -30.38%. Supporto: 0.296 Resistenza: 0.3064 Tenaris La performance da inizio anno è stata del 63.14%. Supporto: 14.8505 Resistenza: 15.1005 Terna La performance da inizio anno è stata del 12.96%. Supporto: 7.9653 Resistenza: 8.0713 Unicredit La performance da inizio anno è stata del -30.36%. Supporto: 9.3291 Resistenza: 9.6201 Unipol La performance da inizio anno è stata del 10.48%. Supporto: 5.2275 Resistenza: 5.3215 La media delle variazioni dei singoli titoli da inizio anno è stata del: -6.37%. (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.