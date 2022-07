Andrej Karpathy lascia Tesla. Il responsabile di Artificial Intelligence e, soprattutto, di Autopilot ha dato le dimissioni. "Non ho piani concreti per il futuro ma cerco di dedicare più tempo a rivisitare le mie passioni di lungo termine relative al lavoro tecnico nell'intelligenza artificiale, nell'open source e nell'istruzione", ha spiegato. Nonostante le dichiarazioni di rito per Tesla è un brutto colpo. "Importante tenere a mente che il team di Autopilot è composto da centinaia di ingegneri forti che sanno benissimo cosa stanno facendo ma non hanno la mia visibilità pubblica", ha precisato Karpathy su Twitter. Tesla aveva chiuso in rialzo dell'1,70% mercoledì al Nasdaq.

