Euronav e Frontline hanno comunicato di avere raggiunto l'accordo per la fusione da realizzarsi interamente attraverso lo scambio di azioni. Insieme le due big delle petroliere avranno una capitalizzazione superiore a 4 miliardi di dollari e potranno contare su una flotta di 146 navi. A operazione conclusa gli azionisti di Euronav, quotata a Bruxelles e Wall Street, avranno il 55% del capitale della nuova società. Frontline ha base nella Bermuda ma è quotata a Oslo e al Nyse. Già in aprile i due gruppi avevano annunciato di essere in trattativa per la fusione. Euronav scambia in rialzo di oltre l'1% a Bruxelles, contro il guadagno di circa lo 0,30% di Frontline a Osolo.

(RR - www.ftaonline.com)